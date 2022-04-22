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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Марсель». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 4.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.15.

Пропускают матч

«Реймс»: Пеннето Николас — Травма, Хорнби Фрейзер — Травма, Экитике Уго — Травма бедра.

«Марсель»: Балерди Леонардо — Травма плеча, Юндер Дженгиз — Травма, Конрад — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «провансальцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Красно-белые» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей «Марсель» и «Реймс» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей -1 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Реймс»: 1.09 — 1.09, дома 1.38 — 1.06.

«Марсель»: 1.67 — 1.00, в гостях 1.63 — 0.88.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:3, 1:1, 0:2, 2:1).

«Реймс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:3, 1:1, 0:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.97.