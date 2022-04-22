Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Марсель». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 4.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.15.
Пропускают матч
«Реймс»: Пеннето Николас — Травма, Хорнби Фрейзер — Травма, Экитике Уго — Травма бедра.
«Марсель»: Балерди Леонардо — Травма плеча, Юндер Дженгиз — Травма, Конрад — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «провансальцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Красно-белые» отстают на 22 очка.
За последние пять матчей «Марсель» и «Реймс» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей -1 и +5 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Реймс»: 1.09 — 1.09, дома 1.38 — 1.06.
«Марсель»: 1.67 — 1.00, в гостях 1.63 — 0.88.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 20 апреля), а у «хозяев» лишь четыре.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:3, 1:1, 0:2, 2:1).
«Реймс» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:3, 1:1, 0:2, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.97.