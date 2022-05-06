1651843988

вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Айнтрахт». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 2.75.

Пропускают матч

«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена.

«Боруссия»: Эльведи Нико — Красная карточка, Бенес Ласло — Травма, Коне Куадио — Перебор желтых карточек, Тюрам Маркус — Травма бедра.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Туре Алмами, Тута — Камада Дайчи, Костич Филип, Роде Себастьян, Хрустич Айдин, Якич Кристиян — Кнауфф Ансгар, Пасьенса Гонсало.



«Боруссия»: Зоммер Янн — Бейер Луис, Бенсебаини Рами, Фридрих Марвин — Лайнер Штефан, Нетц Лука, Нойхаус Флориан, Плеа Алассан, Хофманн Йонас, Штиндль Ларс — Эмболо Брель.

Форма команд

На данный момент «жеребцы» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Орлы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Айнтрахт» набрали соответственно 8 и 2 очка. Разница мячей -5 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Айнтрахт»: 1.31 — 1.44, дома 1.19 — 1.31.

«Боруссия»: 1.50 — 1.84, в гостях 1.25 — 2.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 05 мая), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:3, 4:0, 3:3, 1:3, 4:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:3, 4:0, 3:3, 1:3, 4:2).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:3, 4:0, 3:3, 1:3, 4:2).