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сегодня, 16:33

Пропускают матч

«Айнтрахт»: Бута — Травма колена, Туре Алмами — Мышечная травма, Роде Себастьян — Мышечная травма.

«Вольфсбург»: Винд Йонас — Травма бедра.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Пеллегрини Лука, Тута, Якич Кристиян — Гётце Марио, Камада Дайчи, Линдстрем Йеспер, Соу Джибриль, Эбимбе Эрик — Коло Рэндал.



«Вольфсбург»: Кастелс Кун — ван де Вен Мики, Лакруа Максенс, Отавио Пауло — Арнольд Максимилиан, Баку Ридле, Гилавоги Джошуа, Сванберг Маттиас — Крузе Макс, Мармуш Омар, Нмеча Лукас.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Волки» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Айнтрахт» и «Вольфсбург» набрали соответственно 8 и 2 очка. Разница мячей 0 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Айнтрахт»: 2.20 — 2.20, дома 2.00 — 2.33.

«Вольфсбург»: 0.80 — 2.00, в гостях 0.00 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 07 сентября), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Вольфсбург» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 4:3, 0:2, 1:2, 0:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:2, 1:1, 4:3, 2:1, 1:2).

«Вольфсбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 1:1, 4:3, 2:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 3.60.