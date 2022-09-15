Пропускают матч
«Байер»: Лунёв Андрей — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма колена, Паласиос Эксекьель — Мышечная травма, Адли Амине — Травма плеча, Беллараби Карим — Травма колена.
«Вердер»: Биттенкурт Леонардо — Травма, Мбом Жан-Мануэль — Травма ахиллова сухожилия.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Байер»: Градецки Лукаш — Инкапье Пьеро, Одилон Коссону, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд — Андрих Роберт, Демирбай Керем, Диаби Мусса, Фримпонг Джереми, Хадсон-Одои Каллум — Шик Патрик.
«Вердер»: Павленка Иржи — Велькович Милош, Пипер Амос, Фридль Марко — Вайзер Митчелл, Гросс Кристиан, Стаге Йенс, Шмид Джонатан, Юнг Энтони — Дукш Марвин, Фуллкруг Никлас.
Форма команд
На данный момент «музыканты» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» отстают на 4 очка.
За последние пять матчей «Вердер» и «Байер» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей -2 и +1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Байер»: 1.33 — 1.83, дома 1.00 — 2.67.
«Вердер»: 2.00 — 1.83, в гостях 2.33 — 1.33.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:3 или 1:2.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 13 сентября), а у «гостей» лишь четыре.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:0, 1:1, 1:4, 2:2, 1:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.55.