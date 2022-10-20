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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Байер»: Вирц Флориан — На стадии выздоровления, Паласиос Эксекьель — Мышечная травма, Азмун Сердар — Травма икроножной мышцы, Беллараби Карим — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Байер»: Градецки Лукаш — Одилон Коссону, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд — Андрих Роберт, Арангис Чарлес, Диаби Мусса, Синкгравен Дэйли, Фримпонг Джереми, Хадсон-Одои Каллум — Шик Патрик.



«Вольфсбург»: Кастелс Кун — Баку Ридле, ван де Вен Мики, Лакруа Максенс, Отавио Пауло — Арнольд Максимилиан, Виммер Патрик, Герхардт Янник, Камински Якуб, Сванберг Маттиас — Нмеча Лукас.

Форма команд

На данный момент «волки» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Вольфсбург» и «Байер» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей -4 и 0 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Байер»: 1.40 — 2.10, дома 1.60 — 1.80.

«Вольфсбург»: 1.10 — 1.70, в гостях 0.40 — 1.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Вольфсбург» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 0:1, 1:4, 1:3, 2:2).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:2, 0:2, 0:1, 0:0, 1:4).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:2, 0:2, 0:1, 0:0, 1:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 4.50.