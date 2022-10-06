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«Боруссия» — «Бавария» прогноз

вчера, 23:33
Дэвис Альфонсо

Пропускают матч

«Боруссия»: Морей Матеу — Травма колена, Хуммельс Матс — Простуда, Вольф Мариус — Травма, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Рейна Джованни — Мышечная травма, Ройс Марко — Травма лодыжки, Аллер Себастьен — Простуда, Байно-Гиттенс Джейми — Травма плеча.
«Бавария»: Сарр Буна — Травма колена, Эрнандес Люка — Травма паха, Киммих Йозуа — Карантин, Мюллер Томас — Карантин.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Боруссия»: Кобель Грегор — Геррейру Рафаэл, Зюле Никлас, Менье Тома, Шлоттербек Нико — Беллингем Джуд, Брандт Юлиан, Мален Дониэлл, Озкан Салих, Ройс Марко — Мукоко Юссуфа.

«Бавария»: Нойер Мануэль — де Лигт Матийс, Дэвис Альфонсо, Павар Бенжамен, Упамекано Дайотчанкуль — Забитцер Марсель, Киммих Йозуа, Мусиала Джамал, Мюллер Томас — Мане Садио, Сане Лерой.

Форма команд

На данный момент «баварцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шмели» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Бавария» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей -1 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Боруссия»: 1.38 — 1.25, дома 1.25 — 0.75.
«Бавария»: 2.88 — 0.75, в гостях 3.50 — 0.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:3.

Пять очных встреч

«Бавария» — победитель всех пяти последних очных встреч (3:1, 2:3, 1:3, 4:2, 2:3).

«Бавария» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (2:3, 1:3, 2:3, 2:3, 0:1).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:1, 2:3, 1:3, 4:2, 2:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (3:1, 2:3, 1:3, 4:2, 2:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.69.

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