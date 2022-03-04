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вчера, 17:02

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.20, а поражение доступно по котировке 5.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Фрайбург»: Кайтель Янник — Травма, Хефлер Николас — Перебор желтых карточек.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Клостерманн Лукас, Орбан Вилли, Симакан Мохамед — Адамс Тайлер, Айдара Амаду, Анхелиньо, Мукиеле Норди, Собослои Доминик, Форсберг Эмиль — Поульсен Андреас.



«Фрайбург»: Флеккен Марк — Гюнтер Кристиан, Кюблер Лукас, Лиенхарт Филипп, Шлоттербек Нико — Грифо Винченцо, Хаберер Яник, Чжон Ву-Ен, Шаде Кевин, Эггештайн Максимилиан — Хелер Лукас.

Форма команд

На данный момент «быки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бразильцы из брайсгау» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Фрайбург» набрали соответственно 12 и 10 очков. Разница мячей +9 и +5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«РБ Лейпциг»: 2.08 — 1.17, дома 2.83 — 1.17.

«Фрайбург»: 1.63 — 1.08, в гостях 1.50 — 1.17.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 02 марта), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«РБ Лейпциг» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:0, 1:1, 2:1, 4:1, 4:0).

«РБ Лейпциг» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 0:3, 3:0, 1:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.55.