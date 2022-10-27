Пропускают матч
«Штутгарт»: Вагноман Йоша — Травма лодыжки.
«Аугсбург»: Оксфорд Рис — Травма колена, Удуохай Феликс — Травма лодыжки, Яго — Красная карточка, Дорш Никлас — Травма колена, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Хан Андре — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Загаду Дэн-Аксель, Мавропанос Константинос — Амада Науйру, Вамангитука Силла, Мийо Энцо, Соса Борна, Эндо Ватару — Гуйрасси Сехру, Томас Тиаго.
«Аугсбург»: Кубек Томаш — Бауэр Максимилиан, Гаувелеув Джеффри, Педерсен Мадс, Фрамбергер Рафаэль — Варгас Рубен, Груэсо Карлос, Демирович Эрмедин, Реджбекай Элвис — Бериша Мергим, Нидерлехнер Флориан.
Форма команд
На данный момент «фуггеры» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 6 очков.
За последние пять матчей «Аугсбург» и «Штутгарт» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей -6 и +1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Штутгарт»: 1.18 — 1.82, дома 1.17 — 1.33.
«Аугсбург»: 1.27 — 1.73, в гостях 1.60 — 1.40.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:2, 4:1, 2:1, 1:4, 6:0).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 4:1, 2:1, 1:4, 6:0).
«Аугсбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 4:1, 2:1, 1:4, 6:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.77.