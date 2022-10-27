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вчера, 16:33

Пропускают матч

«Штутгарт»: Вагноман Йоша — Травма лодыжки.

«Аугсбург»: Оксфорд Рис — Травма колена, Удуохай Феликс — Травма лодыжки, Яго — Красная карточка, Дорш Никлас — Травма колена, Саренрен-Бази Ноа-Жоэль — Травма колена, Хан Андре — Травма колена, Штробль Тобиас — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Штутгарт»: Мюллер Флориан — Антон Вальдемар, Загаду Дэн-Аксель, Мавропанос Константинос — Амада Науйру, Вамангитука Силла, Мийо Энцо, Соса Борна, Эндо Ватару — Гуйрасси Сехру, Томас Тиаго.



«Аугсбург»: Кубек Томаш — Бауэр Максимилиан, Гаувелеув Джеффри, Педерсен Мадс, Фрамбергер Рафаэль — Варгас Рубен, Груэсо Карлос, Демирович Эрмедин, Реджбекай Элвис — Бериша Мергим, Нидерлехнер Флориан.

Форма команд

На данный момент «фуггеры» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Швабы» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Аугсбург» и «Штутгарт» набрали соответственно 8 и 3 очка. Разница мячей -6 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Штутгарт»: 1.18 — 1.82, дома 1.17 — 1.33.

«Аугсбург»: 1.27 — 1.73, в гостях 1.60 — 1.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:2, 4:1, 2:1, 1:4, 6:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 4:1, 2:1, 1:4, 6:0).

«Аугсбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 4:1, 2:1, 1:4, 6:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.77.