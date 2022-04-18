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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетико». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.30. Вероятность ничьи оценивается в 5.20, а поражение доступно по котировке 10.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Атлетико»: Хименес Хосе — Мышечная травма, Эррера Эктор — Травма бедра.

«Гранада»: Лосано Нейдер — Травма колена, Нева Карлос — Травма колена, Торрент Рауль — Травма колена, Рочина Рубен — Травма.

Форма команд

На данный момент «матрасники» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Насриды» отстают на 31 очко.

За последние пять матчей «Атлетико» и «Гранада» набрали соответственно 12 и 4 очка. Разница мячей +5 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Атлетико»: 1.84 — 1.22, дома 1.94 — 0.94.

«Гранада»: 1.13 — 1.75, в гостях 1.00 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 17 апреля), а у «гостей» лишь три.

Пять очных встреч

«Атлетико» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (6:1, 1:0, 7:1, 3:0, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:2, 6:1, 1:0, 1:1).

«Атлетико» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:2, 6:1, 1:0, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 2.22.