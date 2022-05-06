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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетико». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.00. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.83, а за «верх» — 1.97.

Пропускают матч

«Атлетико»: Эрмосо Марио — Перебор желтых карточек, Лемар Тома — Мышечная травма, Фелиш Жоау — Мышечная травма.

«Реал»: Азар Эден — Травма колена, Бэйл Гарет — Травма спины.

Форма команд

На данный момент «сливочные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Матрасники» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Реал» и «Атлетико» набрали соответственно 15 и 7 очков. Разница мячей +1 и +10 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Атлетико»: 1.74 — 1.21, дома 1.82 — 0.88.

«Реал»: 2.15 — 0.85, в гостях 2.06 — 0.94.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 04 мая), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:0, 1:1, 2:0, 1:0, 0:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:0, 1:1, 2:0, 1:0, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.83.