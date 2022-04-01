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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.43. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 7.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Барселона»: Дест Сержиньо — Травма колена, Роберто Серхи — Мышечная травма, Умтити Самюэль — Травма, Фати Ансу — Травма бедра.

«Севилья»: Акунья Маркос — Травма, Диего — Травма, Рекик Карим — Травма, Гомес Алехандро — Травма, Сусо — Травма лодыжки, Фернандо — Травма лодыжки, Мир Рафаэль — Травма.

Форма команд

На данный момент «нервионцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Барселона» и «Севилья» набрали соответственно 15 и 7 очков. Разница мячей +16 и +1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Барселона»: 2.00 — 1.04, дома 2.38 — 1.00.

«Севилья»: 1.38 — 0.66, в гостях 0.80 — 0.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Барселона» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 1:1, 4:0, 6:1, 4:2).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:1, 2:0, 0:2, 2:0, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.00.