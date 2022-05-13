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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Барселона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.02.

Пропускают матч

«Хетафе»: Кабако Эрик — Травма, Хайме Мата — Травма плеча.

«Барселона»: Альба Жорди — Перебор желтых карточек, Гарсия Эрик — Перебор желтых карточек, Дест Сержиньо — Мышечная травма, Пике Жерар — Травма паха, Роберто Серхи — Плохая форма, Гонсалес Николас — Травма колена, Де Йонг Френки — Перебор желтых карточек, Педри — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «сине-гранатовые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Городские» отстают на 34 очка.

За последние пять матчей «Барселона» и «Хетафе» набрали соответственно 12 и 6 очков. Разница мячей +1 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Хетафе»: 0.89 — 1.06, дома 1.17 — 0.83.

«Барселона»: 1.89 — 1.00, в гостях 1.72 — 1.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 10 мая), а у «хозяев» лишь пять.

Пять очных встреч

«Барселона» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:0, 0:2, 1:2, 1:2, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.15.