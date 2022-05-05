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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Мальорка». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 4.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.70, а за «верх» — 2.17.

Пропускают матч

«Мальорка»: Грейф Доминик — Травма спины, Коста Хауме — Травма, Седлар Александр — Травма, Руис Иньиго — Травма колена, Ндиайе Амат — Травма.

«Гранада»: Лосано Нейдер — Травма колена, Нева Карлос — Травма колена, Торрент Рауль — Травма колена, Рочина Рубен — Травма.

Форма команд

На данный момент «киноварные» на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Насриды» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Мальорка» и «Гранада» набрали соответственно 6 и 3 очка. Разница мячей -3 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Мальорка»: 0.88 — 1.65, дома 0.94 — 1.06.

«Гранада»: 1.09 — 1.68, в гостях 0.94 — 1.65.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Гранада» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (4:1, 1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

«Гранада» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше гостей (0.5)» с коэффициентом 1.53.