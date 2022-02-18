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вчера, 23:54

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Атлетико». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 3.75.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Осасуна»: Аресо Хесус — Травма запястья, Кике Барха — Травма.

«Атлетико»: Фелипе — Дисквалифицирован, Васс Даниэль — Травма колена, Карраско Янник — Простуда, Гризманн Антуан — Травма бедра.

Форма команд

На данный момент «матрасники» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Красные» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Осасуна» и «Атлетико» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +5 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Осасуна»: 1.04 — 1.13, дома 0.83 — 1.33.

«Атлетико»: 1.75 — 1.42, в гостях 1.75 — 1.83.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 1:1 или 1:2. Кстати, коэффициенты на такие счета 5.90 и 8.60 соответственно.

Пять очных встреч

«Атлетико» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:0, 2:1, 1:3, 0:5, 2:0).

«Атлетико» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 0:5, 0:3, 3:0, 0:2).

«Атлетико» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:1, 1:3, 0:5, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.10.