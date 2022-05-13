Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Сельта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 5.40.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.02.
Пропускают матч
«Сельта»: Домингес Карлос — Травма, Мальо Уго — Травма колена, Нолито — Травма паха.
Форма команд
На данный момент «кельты» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Зелено-полосатые» отстают на 4 очка.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +2.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сельта»: 1.17 — 1.14, дома 1.39 — 1.28.
«Эльче»: 1.03 — 1.39, в гостях 0.89 — 1.67.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 3:1, 1:1, 1:1, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.78.