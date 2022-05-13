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вчера, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сельта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 5.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.78, а за «верх» — 2.02.

Пропускают матч

«Сельта»: Домингес Карлос — Травма, Мальо Уго — Травма колена, Нолито — Травма паха.

Форма команд

На данный момент «кельты» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Зелено-полосатые» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сельта»: 1.17 — 1.14, дома 1.39 — 1.28.

«Эльче»: 1.03 — 1.39, в гостях 0.89 — 1.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 3:1, 1:1, 1:1, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.78.