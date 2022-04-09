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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Болонья». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.17. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.40.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.07.

Пропускают матч

«Болонья»: Де Сильвестри Лоренцо — Травма, Майкл Кингсли — Травма спины.

«Сампдория»: Дамсгорд Миккел — Травма колена, Габбьядини Маноло — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Болонья»: Скорупски Лукаш — Медель Гари, Сумаоро Адама, Тете Артур — Аэбишер Мишель, Дейкс Митчелл, Сванберг Маттиас, Хики Аарон, Шутен Йерди — Арнаутович Марко, Бэрроу Муса.

Запасные: Барди Франческо — Бинкс Луис, Бонифаци Кевин, Касиус Денсо, Мбайе Ибрахима — Виола Николас, Домингес Николас, Сориано Роберто — Виньято Эмануэль, Орсолини Риккардо, Сансоне Никола, Сантандер Федерико.



«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Мурру Никола, Феррари Джанмарко — Кандрева Антонио, Ринкон Томас, Сенси Стефано, Торсбю Мортен — Капуто Франческо, Сабири Абделхамид.

Запасные: Равалья Никола, Фальконе Владимиро — Ауджелло Томмазо, Йосида Мая, Конти Андреа, Маньяни Джанджакомо — Аскильдсен Кристоффер, Виейра Роналдо, Тримболи Симоне, Экдаль Альбин — Квальярелла Фабио, Супряга Владислав.

Форма команд

На данный момент «красно-синие» на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 5 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 3. Разница мячей у обеих команд -2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Болонья»: 1.07 — 1.47, дома 1.20 — 1.20.

«Сампдория»: 1.26 — 1.68, в гостях 1.07 — 1.53.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

«Болонья» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:2, 3:1, 1:2, 1:2, 2:1).

«Болонья» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 2:1, 3:0, 3:0, 2:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:2, 3:1, 1:2, 1:2, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:2, 3:1, 1:2, 1:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 2.17.

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