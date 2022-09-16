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16 сентября 2022, 16:33

Пропускают матч

«Фиорентина»: Игор — Красная карточка, Миленкович Никола — Мышечная травма, Кастровилли Гаэтано — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Венути Лоренцо, Мартинес Лукас, Раньери Антонио — Амрабат Софьян, Барак Антонин, Бонавентура Джакомо — Йович Лука, Куаме Кристиан, Соттил Риккардо.

Запасные: Голлини Пьерлуиджи, Черофолини Микеле — Крастев Димо, Терзич Алекса — Бьянко Алессандро, Журковски Шимон, Иконе Жонатан, Малех Юссеф, Мандрагора Роландо, Сапонара Риккардо — Кабрал Артур.



«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Коппола Диего, Хиэн Исак — Велозу Мигель, Дойг Джош, Илич Иван, Лазович Дарко, Терраччано Пьетро — Анри Томас, Лазанья Кевин.

Запасные: Берарди Алессандро, Перилли Симоне — Давидович Павел, Депаоли Фабио, Кабраль Хуан, Маньяни Джанджакомо, Фараони Давиде — Кортиновис Алессандро, Тамез Адриен, Хонгла Мартин, Хрустич Айдин — Верди Симоне, Джурич Милан, Каллон Яя, Пикколи Роберто.

Форма команд

На данный момент «фиалки» на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 3. Разница мячей у обеих команд -2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фиорентина»: 0.83 — 1.00, дома 1.33 — 1.00.

«Верона»: 1.00 — 1.83, в гостях 0.67 — 1.33.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них девять матчей (последний — 15 сентября), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 1:1, 1:2, 1:1, 1:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:1, 1:2, 1:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 1:2, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 4.02.