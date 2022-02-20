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вчера, 15:35

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 5.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.17, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Кальяри»: Валукиевич Себастьян — Сотрясение, Ловато Маттео — Травма, Рог Марко — Травма колена, Стротман Кевин — Травма колена.

«Наполи»: Туанзебе Аксель — Травма, Лоботка Станислав — Мышечная травма, Лосано Ирвинг — Травма плеча, Политано Маттео — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Гольданига Эдоардо, Чеппителли Лука — Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Ликояннис Хараламбос, Марин Рэзван — Жоао Педро, Паволетти Леонардо.

Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Дзаппа Габриэле, Карбони Андреа, Оберт Адам — Базелли Даниэле, Дейола Алессандро, Куфалидис Христос, Перейро Гастон — Гальяно Лука, Кейта Бальде.



«Наполи»: Оспина Давид — Ди Лоренцо Джованни, Кулибали Калиду, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Демме Диего, Зелински Петр, Инсинье Лоренцо, Руис Фабиан, Элмас Эльхиф — Мертенс Дрис.

Запасные: Марфелла Давиде, Мерет Алекс — Гулям Фаузи, Жуан, Заноли Алессандро, Малькуи Кевин — Замбо Ангисса Андре-Франк, Унас Адам — Осимхен Виктор, Петанья Андреа.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 32 очка.

За последние пять матчей «Наполи» и «Кальяри» набрали соответственно 13 и 8 очков. Разница мячей +1 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кальяри»: 1.00 — 1.84, дома 1.25 — 1.75.

«Наполи»: 1.84 — 0.68, в гостях 1.92 — 0.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1 (коэффициенты 7.70 и 7.70 соответственно).

Пять очных встреч

«Наполи» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:4, 0:1, 0:1, 0:5, 0:5).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 1:1, 1:4, 0:1, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.55.

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