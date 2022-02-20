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«Кальяри» — «Наполи» прогноз

вчера, 15:35

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 5.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.17, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Кальяри»: Валукиевич Себастьян — Сотрясение, Ловато Маттео — Травма, Рог Марко — Травма колена, Стротман Кевин — Травма колена.
«Наполи»: Туанзебе Аксель — Травма, Лоботка Станислав — Мышечная травма, Лосано Ирвинг — Травма плеча, Политано Маттео — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Гольданига Эдоардо, Чеппителли Лука — Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Ликояннис Хараламбос, Марин Рэзван — Жоао Педро, Паволетти Леонардо.
Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Дзаппа Габриэле, Карбони Андреа, Оберт Адам — Базелли Даниэле, Дейола Алессандро, Куфалидис Христос, Перейро Гастон — Гальяно Лука, Кейта Бальде.

«Наполи»: Оспина Давид — Ди Лоренцо Джованни, Кулибали Калиду, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Демме Диего, Зелински Петр, Инсинье Лоренцо, Руис Фабиан, Элмас Эльхиф — Мертенс Дрис.
Запасные: Марфелла Давиде, Мерет Алекс — Гулям Фаузи, Жуан, Заноли Алессандро, Малькуи Кевин — Замбо Ангисса Андре-Франк, Унас Адам — Осимхен Виктор, Петанья Андреа.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 32 очка.

За последние пять матчей «Наполи» и «Кальяри» набрали соответственно 13 и 8 очков. Разница мячей +1 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Кальяри»: 1.00 — 1.84, дома 1.25 — 1.75.
«Наполи»: 1.84 — 0.68, в гостях 1.92 — 0.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1 (коэффициенты 7.70 и 7.70 соответственно).

Пять очных встреч

«Наполи» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:4, 0:1, 0:1, 0:5, 0:5).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 1:1, 1:4, 0:1, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.55.

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Все комментарии

j78ze957ejt6
j78ze957ejt6
вчера в 16:38
Тотал меньше 3.5 пройдет.
7dqbv6und7r9
7dqbv6und7r9
вчера в 16:38
Тотал меньше 4.5 сыграет.
Накир
Накир
вчера в 16:33
Ведущий отчаянную борьбу за выживание клуб Кальяри от этого нынче стал опасным для кого угодно, что на себе совсем недавно полностью ощутила сильная Аталанта, уступившая на своем поле беспардонным островитянам со счетом 1:2.... Что касается Наполи, то один из главных претендентов на скудетто прибывает во всегда недружелюбную Сардинию после трудного выездного еврокубкового матча со знаменитой Барселоной (1:1). Где неаполитанцы пропустили гол и наверняка потратили немало сил и ценной энергии. Да, подопечные Лучано Спаллетти вполне заслуженно являются тут фаворитами, но вот оставить здесь свои ворота сухими они, скорее всего, не смогут.
e22k9g6ktxef
e22k9g6ktxef
вчера в 15:38
Футбольный клуб «Наполи» выиграет матч.
7zpghckckdcn
7zpghckckdcn
вчера в 15:38
Футбольный клуб «Наполи» одержит победу.
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