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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лацио». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.72. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 4.50.

Пропускают матч

«Лацио»: Педро — Перебор желтых карточек.

«Сассуоло»: Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Лацио»: Стракоша Томас — Ачерби Франческо, Габаррон Патрик Хиль, Лаццари Мануэль, Марушич Адам — Альберто Луис, Лейва Лукас, Милинкович-Савич Сергей — Андерсон Фелипе, Дзакканьи Маттиа, Иммобиле Чиро.

Запасные: Адамонис Мариус, Рейна Пепе — Каменович Димитрие, Ромеро Кристиан, Хисай Эльсеид — Акпа Акпро Жан-Даниэль, Башич Тома, Катальди Данило — Кабрал Артур, Моро Рауль.



«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кириакопулос Гиоргос, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Феррари Джанмарко — Лопес Максим, Матеус Энрике, Фраттези Давиде — Берарди Алессандро, Скамакка Джанлука, Траоре Хамед.

Запасные: Пеголо Джанлука — Айхан Каан, Пелузо Федерико, Рожерио, Руан — Маньянелли Франческо, Харруи Абду — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Оддеи Брайан, Распадори Джакомо, Черво Риккардо.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Сассуоло» и «Лацио» набрали соответственно 13 и 7 очков. Разница мячей 0 и +9 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Лацио»: 1.93 — 1.50, дома 2.36 — 1.29.

«Сассуоло»: 1.83 — 1.63, в гостях 2.13 — 1.73.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 1:2).

«Сассуоло» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.52.