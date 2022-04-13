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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.33. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 11.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Милан»: Кьер Симон — Травма колена, Флоренци Алессандро — Травма колена, Ибрагимович Златан — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Эрнандес Тео — Беннасер Исмаэль, Кессье Франк, Леау Рафаэл, Салемакерс Алексис, Тонали Сандро — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео — Бакайоко Тьему, Кастильехо Самуэль, Крунич Раде — Диас Браим, Лазетич Марко, Мальдини Даниэль, Мессиас Жуниор, Ребич Анте.



«Дженоа»: Сиригу Сальваторе — Васкес Йохан, Максимович Никола, Хефти Силван, Эстигор Лео — Бадель Милан, Гудмундссон Альберт, Мелегони Филиппо, Портанова Маноло, Стураро Стефано — Дестро Маттиа.

Запасные: Шемпер Адриан — Бани Маттиа, Гильоне Паоло, Калафьори Риккардо, Кришито Доменико, Масиелло Андреа — Амири Надим, Гальдамес Пабло, Френдруп Мортен — Анкра Филип, Пикколи Роберто, Экубан Калеб.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Грифоны» отстают на 46 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Дженоа» набрали соответственно 11 и 5 очков. Разница мячей +3 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Милан»: 1.75 — 0.91, дома 1.44 — 0.75.

«Дженоа»: 0.75 — 1.63, в гостях 0.81 — 1.81.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 0:3, 2:1, 2:2, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 0:3, 2:1, 2:2, 1:2).

«Милан» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 0:3, 2:1, 2:2, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.85.