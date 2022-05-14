Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Фиорентина». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 4.20.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.
Пропускают матч
«Сампдория»: Сенси Стефано — Мышечная травма, Габбьядини Маноло — Травма.
«Фиорентина»: Кастровилли Гаэтано — Травма колена.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Ауджелло Томмазо, Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Феррари Джанмарко — Виейра Роналдо, Кандрева Антонио, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид, Торсбю Мортен — Капуто Франческо.
Запасные: Равалья Никола, Фальконе Владимиро — Йосида Мая, Конти Андреа, Маньяни Джанджакомо, Мурру Никола — Аскильдсен Кристоффер, Дамсгорд Миккел, Тримболи Симоне, Экдаль Альбин — Квальярелла Фабио, Супряга Владислав.
«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Венути Лоренцо, Игор, Миленкович Никола — Бонавентура Джакомо, Данкан Альфред, Торрейра Лукас — Гонсалес Николас, Иконе Жонатан, Кабрал Артур.
Запасные: Дронговски Бартломей, Розати Антонио — Мартинес Лукас, Настасич Матия, Терзич Алекса — Малех Юссеф, Сапонара Риккардо — Кальехон Хосе, Кокорин Александр, Пёнтек Кшиштоф, Соттил Риккардо.
Форма команд
На данный момент «фиалки» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 26 очков.
За последние пять матчей «Фиорентина» и «Сампдория» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей -4 и -3 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сампдория»: 1.17 — 1.64, дома 1.39 — 1.72.
«Фиорентина»: 1.56 — 1.31, в гостях 1.11 — 1.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 09 мая), а у «хозяев» лишь четыре.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:1, 2:1, 1:2, 1:5, 2:1).
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (3:1, 2:1, 1:2, 1:5, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.75.
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