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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фиорентина». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 4.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Сампдория»: Сенси Стефано — Мышечная травма, Габбьядини Маноло — Травма.

«Фиорентина»: Кастровилли Гаэтано — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Ауджелло Томмазо, Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Феррари Джанмарко — Виейра Роналдо, Кандрева Антонио, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид, Торсбю Мортен — Капуто Франческо.

Запасные: Равалья Никола, Фальконе Владимиро — Йосида Мая, Конти Андреа, Маньяни Джанджакомо, Мурру Никола — Аскильдсен Кристоффер, Дамсгорд Миккел, Тримболи Симоне, Экдаль Альбин — Квальярелла Фабио, Супряга Владислав.



«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Венути Лоренцо, Игор, Миленкович Никола — Бонавентура Джакомо, Данкан Альфред, Торрейра Лукас — Гонсалес Николас, Иконе Жонатан, Кабрал Артур.

Запасные: Дронговски Бартломей, Розати Антонио — Мартинес Лукас, Настасич Матия, Терзич Алекса — Малех Юссеф, Сапонара Риккардо — Кальехон Хосе, Кокорин Александр, Пёнтек Кшиштоф, Соттил Риккардо.

Форма команд

На данный момент «фиалки» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 26 очков.

За последние пять матчей «Фиорентина» и «Сампдория» набрали соответственно 6 и 4 очка. Разница мячей -4 и -3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сампдория»: 1.17 — 1.64, дома 1.39 — 1.72.

«Фиорентина»: 1.56 — 1.31, в гостях 1.11 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 09 мая), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (3:1, 2:1, 1:2, 1:5, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (3:1, 2:1, 1:2, 1:5, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.75.

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