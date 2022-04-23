Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Сассуоло» — «Ювентус» прогноз

вчера, 22:33
Ювентус

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.75. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 4.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Сассуоло»: Тольян Джереми — Травма руки, Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.
«Ювентус»: Локателли Мануэль — Травма, МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Аке Марлей — Травма, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кириакопулос Гиоргос, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Феррари Джанмарко — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.
Запасные: Пеголо Джанлука, Саталино Джакомо — Айхан Каан, Пелузо Федерико, Рожерио, Руан — Джуричич Филип, Маньянелли Франческо, Матеус Энрике — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Черво Риккардо.

«Ювентус»: Щесны Войцех — де Лигт Матийс, Кьеллини Джорджо, Ларангейра Данило, Пеллегрини Эрос — Бернардески Федерико, Дибала Пауло, Закариа Денис, Куадрадо Хуан, Рабьо Адриен — Влахович Душан.
Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Бонуччи Леонардо, Де Шильо Маттиа, Ругани Даниэле, Сандро Алекс — Миретти Фабио — Кин Моизе, Мората Альваро.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Сассуоло» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сассуоло»: 1.76 — 1.61, дома 1.56 — 1.50.
«Ювентус»: 1.52 — 0.88, в гостях 1.81 — 1.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Ювентус» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 3:3, 0:3, 1:3, 0:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 1:2, 1:3, 3:1, 3:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 1:2, 1:3, 3:1, 3:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.75.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

umb68ahmcga4
umb68ahmcga4
вчера в 22:36
Футбольный клуб «Ювентус» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 