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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.75. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 4.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Сассуоло»: Тольян Джереми — Травма руки, Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.

«Ювентус»: Локателли Мануэль — Травма, МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Аке Марлей — Травма, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кириакопулос Гиоргос, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Феррари Джанмарко — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.

Запасные: Пеголо Джанлука, Саталино Джакомо — Айхан Каан, Пелузо Федерико, Рожерио, Руан — Джуричич Филип, Маньянелли Франческо, Матеус Энрике — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Черво Риккардо.



«Ювентус»: Щесны Войцех — де Лигт Матийс, Кьеллини Джорджо, Ларангейра Данило, Пеллегрини Эрос — Бернардески Федерико, Дибала Пауло, Закариа Денис, Куадрадо Хуан, Рабьо Адриен — Влахович Душан.

Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Бонуччи Леонардо, Де Шильо Маттиа, Ругани Даниэле, Сандро Алекс — Миретти Фабио — Кин Моизе, Мората Альваро.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Сассуоло» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сассуоло»: 1.76 — 1.61, дома 1.56 — 1.50.

«Ювентус»: 1.52 — 0.88, в гостях 1.81 — 1.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Ювентус» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 3:3, 0:3, 1:3, 0:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 1:2, 1:3, 3:1, 3:3).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (2:1, 1:2, 1:3, 3:1, 3:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.75.