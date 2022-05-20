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20 мая 2022, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.60, а поражение доступно по котировке 5.80.

Пропускают матч

«Специа»: Бастони Симоне — Травма, Христов Петко — Травма, Колли Эбрима — Травма, Лео Сена — Мышечная травма, Гьяси Эмануэль — Перебор желтых карточек.

«Наполи»: Лосано Ирвинг — Операция.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Специа»: Проведел Иван — Николау Димитриос, Реца Аркадиуш, Феррер Сальвадор, Эрлич Мартин — Антисте Янис, Верде Даниэле, Коваленко Виктор, Маджоре Джулио, Сала Джакопо — Манай Рей.

Запасные: Зовко Петар, Зут Йерун — Амиан Аду Кельвин, Бертола Николо, Кивиор Якуб — Агудело Кевин, Бурабиа Мехди, Нгуиамба Аурельен, Шер Аймар — Подгоряну Суф, Сальседо Эдди, Штрелец Давид.



«Наполи»: Оспина Давид — Ди Лоренцо Джованни, Кулибали Калиду, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Демме Диего, Инсинье Лоренцо, Мертенс Дрис, Политано Маттео, Руис Фабиан — Осимхен Виктор.

Запасные: Марфелла Давиде, Мерет Алекс — Гулям Фаузи, Жуан, Заноли Алессандро, Малькуи Кевин — Замбо Ангисса Андре-Франк, Зелински Петр, Лоботка Станислав, Унас Адам, Элмас Эльхиф — Петанья Андреа.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлята» отстают на 40 очков.

За последние пять матчей «Наполи» и «Специа» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей -5 и +8 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Специа»: 1.11 — 1.84, дома 1.17 — 1.50.

«Наполи»: 1.92 — 0.84, в гостях 1.89 — 0.83.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 1:4, 4:2, 1:2, 3:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:1, 1:4, 4:2, 1:2, 3:1).

«Специа» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:1, 1:4, 4:2, 1:2, 3:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.57.