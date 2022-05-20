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20 мая 2022, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Рома». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.05. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.07, а за «верх» — 1.78.

Пропускают матч

«Торино»: Буонджорно Алессандро — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена.

«Рома»: Мхитарян Генрих — Мышечная травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Торино»: Бериша Этрит — Зима Лукаш, Лукич Саша, Родригес Рикардо — Айна Ола, Ансальди Кристиан, Брекало Йосип, Побега Томмазо, Риччи Джакомо, Сек Демба — Белотти Андреа.

Запасные: Джемелло Лука, Милинкович-Савич Ваня — Джиджи Коффи, Иццо Армандо — Линетти Кароль, Мандрагора Роландо, Прат Деннис, Эдера Симоне — Пеллегри Пьетро, Пьяца Марко, Санабрия Антонио.



«Рома»: Патрисиу Руй — Кумбулла Мараш, Манчини Джанлука, Роджер Ибаньес — Залевски Никола, Кристанте Бриан, Оливейра Сержиу, Пеллегрини Эрос, Перес Карлес, Спинаццола Леонардо — Абрахам Тэмми.

Запасные: Боэр Пьетро, Фузато Даниэль — Винья Матиас, Карсдорп Рик, Смоллинг Крис — Бове Эдуардо, Верету Жордан, Дзаньоло Николо, Мэйтленд-Найлз Эйнсли — Коррея Фелиш, Шомуродов Элдор, Эль-Шаарави Стефан.

Форма команд

На данный момент «волки» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Быки» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Торино» и «Рома» набрали соответственно 10 и 3 очка. Разница мячей +3 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Торино»: 1.24 — 1.03, дома 1.61 — 1.00.

«Рома»: 1.51 — 1.16, в гостях 1.67 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора хозяев 0» с коэффициентом 2.67.