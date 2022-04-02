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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Верона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.85. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 4.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Верона»: Пандур Ивор — Травма, Давидович Павел — Травма колена, Рецос Панайотис — Травма.

«Дженоа»: Кришито Доменико — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Чеккерини Федерико, Шутало Бошко — Барак Антонин, Велозу Мигель, Казале Николо, Капрари Джанлука, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Симеоне Джованни.

Запасные: Берарди Алессандро, Терраччано Пьетро — Депаоли Фабио, Коппола Диего — Бесса Даниэль, Илич Иван, Лазович Дарко, Прашелик Матеуш, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико.



«Дженоа»: Сиригу Сальваторе — Бани Маттиа, Васкес Йохан, Максимович Никола, Френдруп Мортен — Амири Надим, Бадель Милан, Гудмундссон Альберт, Портанова Маноло, Стураро Стефано — Дестро Маттиа.

Запасные: Маркетти Федерико, Шемпер Адриан — Гильоне Паоло, Калафьори Риккардо, Кришито Доменико, Хефти Силван — Гальдамес Пабло, Мелегони Филиппо, Ровелла Николо, Эрнани — Анкра Филип, Пикколи Роберто.

Форма команд

На данный момент «мастифы» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Грифоны» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 6. Разница мячей у обеих команд +1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Верона»: 1.83 — 1.57, дома 2.07 — 1.33.

«Дженоа»: 0.77 — 1.57, в гостях 0.87 — 1.87.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:3, 2:2, 0:0, 3:0, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.00.

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