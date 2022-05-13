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вчера, 15:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Гронинген». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.75. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 4.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Гронинген»: Хоекстра Ян — Травма, Балкер Радинио — Травма.

«Камбюр»: Бангура Алекс — Травма, Гуллит Максим — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «гордость севера» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Жёлто-синие» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Камбюр» и «Гронинген» набрали соответственно 3 и 0 очков. Разница мячей -9 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Гронинген»: 1.18 — 1.58, дома 1.00 — 1.13.

«Камбюр»: 1.52 — 2.06, в гостях 1.31 — 2.06.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:2, 2:0, 2:2, 3:2, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.60.