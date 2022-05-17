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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — « АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.88. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 3.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.

Пропускают матч

«Херенвен»: Бохневич Павел — Травма колена, Ван Акен Йост — Травма.

« АЗ Алкмар»: Бараси Юсуф — Травма.

Форма команд

На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Суперфризы» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Херенвен» и « АЗ Алкмар» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -3 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Херенвен»: 1.09 — 1.47, дома 1.35 — 1.53.

« АЗ Алкмар»: 1.88 — 1.29, в гостях 1.65 — 1.41.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

« АЗ Алкмар» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:1, 1:3, 3:1, 0:3, 1:2).

« АЗ Алкмар» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 0:3, 1:2, 0:2, 1:2).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 1:3, 3:1, 0:3, 1:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:3, 3:1, 0:3, 1:2).

« АЗ Алкмар» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:3, 3:1, 0:3, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.88.