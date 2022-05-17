Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.88. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 3.85.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.15, а за «верх» — 1.70.
Пропускают матч
«Херенвен»: Бохневич Павел — Травма колена, Ван Акен Йост — Травма.
«АЗ Алкмар»: Бараси Юсуф — Травма.
Форма команд
На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Суперфризы» отстают на 20 очков.
За последние пять матчей «Херенвен» и «АЗ Алкмар» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -3 и -1 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Херенвен»: 1.09 — 1.47, дома 1.35 — 1.53.
«АЗ Алкмар»: 1.88 — 1.29, в гостях 1.65 — 1.41.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.
Пять очных встреч
«АЗ Алкмар» — победитель всех пяти последних очных встреч (2:1, 1:3, 3:1, 0:3, 1:2).
«АЗ Алкмар» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:3, 0:3, 1:2, 0:2, 1:2).
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:1, 1:3, 3:1, 0:3, 1:2).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:3, 3:1, 0:3, 1:2).
«АЗ Алкмар» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:3, 3:1, 0:3, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.88.