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«Виллем II» — «Витесс» прогноз

вчера, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Витесс». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.03. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.65.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Виллем II»: Нелом Микел — Травма, Мервелд Ринго — Травма, Остинг Тейс — Травма.
«Витесс»: Хувен Йерун — Травма, Виттек Максимилиан — Травма.

Форма команд

На данный момент «желто-черные» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Трёхцветные» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Витесс» и «Виллем II» набрали соответственно 4 и 2 очка. Разница мячей -7 и -3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Виллем II»: 0.79 — 1.79, дома 0.86 — 1.43.
«Витесс»: 1.21 — 1.52, в гостях 1.29 — 1.36.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Витесс» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:2, 1:3, 0:2, 1:3, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:3, 0:0, 0:2, 1:3, 0:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.03.

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Все комментарии

rmwxt6e5rsnb
rmwxt6e5rsnb
вчера в 13:47
Футбольный клуб «Витесс» выиграет матч.
pju382htvj6m
pju382htvj6m
вчера в 13:47
Футбольный клуб «Витесс» одержит победу.
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