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вчера, 19:33

Пропускают матч

«Крылья Советов»: Костанса Фернандо — Травма, Иванисеня Дмитрий — Травма.

«Краснодар»: Петров Сергей — Травма, Черников Александр — Травма.

Форма команд

На данный момент «быки» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Краснодар» и «Крылья Советов» набрали соответственно 12 и 5 очков. Разница мячей -1 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Крылья Советов»: 1.00 — 1.40, дома 0.50 — 1.25.

«Краснодар»: 2.10 — 1.40, в гостях 2.00 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 0:1, 0:0, 4:2, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:0, 0:1, 0:0, 4:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.09.

Материалы по матчу

«Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России. (02.10.2022), «Краснодар» готов обогнать ЦСКА , «Спартак» — вернуться в топ-3. 11-й тур РПЛ совсем скоро, Москалёв рассудит «Зенит» — «Ростов». Назначения арбитров на 11-й тур РПЛ

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