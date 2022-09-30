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«Оренбург» — «Сочи» прогноз

30 сентября 2022, 12:33
Оренбург

Пропускают матч

«Сочи»: Ангбан Викторьен — Травма колена.

Форма команд

На данный момент гости на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Сочи» и «Оренбург» набрали соответственно 8 и 6 очков. Разница мячей -10 и +3 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Оренбург»: 1.40 — 2.60, дома 2.25 — 1.25.
«Сочи»: 1.70 — 1.60, в гостях 1.20 — 2.20.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 5:1, 1:1, 4:3, 0:1).

«Оренбург» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 5:1, 1:1, 4:3, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.63.

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