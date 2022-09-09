Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ростов» — «Спартак» прогноз

сегодня, 20:33
Джикия

Пропускают матч

«Ростов»: Калинин Игорь — Травма.
«Спартак»: Зиньковский Антон — Травма плеча, Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент хозяева на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Ростов» и «Спартак» набрали соответственно 11 и 9 очков. Разница мячей +3 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ростов»: 1.63 — 1.13, дома 1.25 — 0.75.
«Спартак»: 2.38 — 0.88, в гостях 2.20 — 0.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 1:1, 2:3, 0:1, 2:1).

«Ростов» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 1:1, 2:3, 0:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.65.

Материалы по матчу

«Ростов» представил форму с подсолнухами, Рыбус: «С „Ростовом“ всем сложно играть», Кавазашвили: «Матчи против „Спартака“ принципиальные для Карпина», Р. Билялетдинов: «„Спартаку“ некуда отступать в матче с „Ростовом“», «Спартаку» нужно реабилитироваться за поражение от «Зенита», «Краснодар» поборется за топ-3. Интриги 9-го тура РПЛ
И другие.

Бразилия — фаворит чемпионата мира 2022 года в Катаре
02 июня Фото
Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021

Все комментарии

Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 