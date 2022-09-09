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сегодня, 20:33

Пропускают матч

«Ростов»: Калинин Игорь — Травма.

«Спартак»: Зиньковский Антон — Травма плеча, Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент хозяева на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Ростов» и «Спартак» набрали соответственно 11 и 9 очков. Разница мячей +3 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ростов»: 1.63 — 1.13, дома 1.25 — 0.75.

«Спартак»: 2.38 — 0.88, в гостях 2.20 — 0.80.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 1:1, 2:3, 0:1, 2:1).

«Ростов» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 1:1, 2:3, 0:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.65.

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