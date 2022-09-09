Пропускают матч
«Ростов»: Калинин Игорь — Травма.
«Спартак»: Зиньковский Антон — Травма плеча, Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.
Форма команд
На данный момент хозяева на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» отстают на 0 очков.
За последние пять матчей «Ростов» и «Спартак» набрали соответственно 11 и 9 очков. Разница мячей +3 и +6 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ростов»: 1.63 — 1.13, дома 1.25 — 0.75.
«Спартак»: 2.38 — 0.88, в гостях 2.20 — 0.80.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 1:1, 2:3, 0:1, 2:1).
«Ростов» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 1:1, 2:3, 0:1, 2:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.65.
Материалы по матчу
«Ростов» представил форму с подсолнухами, Рыбус: «С „Ростовом“ всем сложно играть», Кавазашвили: «Матчи против „Спартака“ принципиальные для Карпина», Р. Билялетдинов: «„Спартаку“ некуда отступать в матче с „Ростовом“», «Спартаку» нужно реабилитироваться за поражение от «Зенита», «Краснодар» поборется за топ-3. Интриги 9-го тура РПЛ
И другие.