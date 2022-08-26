Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Сочи» — «Химки» прогноз

сегодня, 15:33
Сочи

Пропускают матч

«Сочи»: Ангбан Викторьен — Травма колена.

Форма команд

На данный момент хозяева на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Сочи» и «Химки» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -4 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Сочи»: 1.50 — 1.83, дома 2.00 — 1.00.
«Химки»: 1.33 — 1.50, в гостях 1.50 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Сочи» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:0, 1:1, 3:2, 2:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.64.

Материалы по матчу

Карпин против ЦСКА, а «Спартак» в Воронеже. Не пропустите вкусности седьмого тура РПЛ, Писарев не будет руководить «Химками» в матче против «Сочи», «Сочи» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2022)

Бразилия — фаворит чемпионата мира 2022 года в Катаре
02 июня Фото
Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021

Все комментарии

unm7mtw3r55h
unm7mtw3r55h
сегодня в 18:36
Фаворит матча «Сочи»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 