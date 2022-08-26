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сегодня, 15:33

Пропускают матч

«Сочи»: Ангбан Викторьен — Травма колена.

Форма команд

На данный момент хозяева на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 3 очка.

За последние пять матчей «Сочи» и «Химки» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей -4 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сочи»: 1.50 — 1.83, дома 2.00 — 1.00.

«Химки»: 1.33 — 1.50, в гостях 1.50 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Сочи» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:0, 1:1, 3:2, 2:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.64.

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