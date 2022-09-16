Пропускают матч
«Спартак»: Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.
«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.
Форма команд
На данный момент «красно-белые» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 7 очков.
За последние пять матчей «Локомотив» и «Спартак» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 2.33 — 1.22, дома 2.67 — 1.00.
«Локомотив»: 1.44 — 1.89, в гостях 0.75 — 2.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:1, 2:0, 2:1, 1:1).
«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:1, 2:0, 2:1, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.76.
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