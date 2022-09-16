Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» — «Локомотив» прогноз

16 сентября 2022, 19:33
Джикия

Пропускают матч

«Спартак»: Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.
«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Локомотив» и «Спартак» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Спартак»: 2.33 — 1.22, дома 2.67 — 1.00.
«Локомотив»: 1.44 — 1.89, в гостях 0.75 — 2.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:1, 2:0, 2:1, 1:1).

«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:1, 2:0, 2:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.76.

Материалы по матчу

«Спартак» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (18.09.2022), «Локомотив» воспользуется травматичностью «Спартака». Исход московского дерби может быть неожиданным, Циннбауэр: «„Спартак“ лучше „Краснодара“, „Локомотиву“ будет тяжело», Булыкин: «Игра со „Спартаком“ покажет, вышел ли „Локомотив“ из кризиса», Испытание «Зенита» гостевым матчем, проблемные «Спартак» и «Локомотив». Это ждет нас в 10-м туре РПЛ

Бразилия — фаворит чемпионата мира 2022 года в Катаре
02 июня Фото
Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021

Все комментарии

Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 