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16 сентября 2022, 19:33

Пропускают матч

«Спартак»: Мозес Виктор — Травма ахиллова сухожилия.

«Локомотив»: Фассон Лукас — Травма, Жемалетдинов Рифат — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Локомотив» и «Спартак» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей +2 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Спартак»: 2.33 — 1.22, дома 2.67 — 1.00.

«Локомотив»: 1.44 — 1.89, в гостях 0.75 — 2.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:1, 2:0, 2:1, 1:1).

«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:1, 2:0, 2:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.76.

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