Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 3.50.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.07.
Пропускают матч
«Урал»: Кулаков Денис — Личные причины.
«Спартак»: Маслов Павел — Травма сухожилия.
Форма команд
На данный момент «красно-белые» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 7 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд -1.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Урал»: 0.78 — 1.15, дома 0.54 — 0.85.
«Спартак»: 1.19 — 1.37, в гостях 0.85 — 1.62.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:0.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 3.50.
Материалы по матчу
«Урал» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (07.05.2022), Безбородов обслужит ЦСКА и «Сочи». Назначения судей на 28-й тур РПЛ, Селихов — о матче с «Уралом»: «Чего нам бояться?!», Радимов считает «Урал» фаворитом в матче против «Спартака»