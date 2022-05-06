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сегодня, 02:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Спартак». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.10. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 3.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.07.

Пропускают матч

«Урал»: Кулаков Денис — Личные причины.

«Спартак»: Маслов Павел — Травма сухожилия.

Форма команд

На данный момент «красно-белые» на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 7 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд -1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Урал»: 0.78 — 1.15, дома 0.54 — 0.85.

«Спартак»: 1.19 — 1.37, в гостях 0.85 — 1.62.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:0.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 3.50.

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