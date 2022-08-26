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«Урал» — «Зенит» прогноз

сегодня, 15:33
Зенит

Пропускают матч

«Урал»: Егорычев Андрей — Красная карточка.
«Зенит»: Клаудиньо — Травма.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Урал» набрали соответственно 13 и 1 очко. Разница мячей -8 и +11 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Урал»: 0.17 — 1.83, дома 0.33 — 2.00.
«Зенит»: 2.17 — 0.33, в гостях 0.50 — 0.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 0:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 0:0, 5:1, 1:1, 7:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.98.

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