Пропускают матч
«Урал»: Егорычев Андрей — Красная карточка.
«Зенит»: Клаудиньо — Травма.
Форма команд
На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 13 очков.
За последние пять матчей «Зенит» и «Урал» набрали соответственно 13 и 1 очко. Разница мячей -8 и +11 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Урал»: 0.17 — 1.83, дома 0.33 — 2.00.
«Зенит»: 2.17 — 0.33, в гостях 0.50 — 0.50.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 0:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 0:0, 5:1, 1:1, 7:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.98.
Материалы по матчу
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