Пропускают матч
«Оренбург»: Малых Андрей — Травма.
Форма команд
На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 11 очков.
За последние пять матчей «Зенит» и «Оренбург» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей +8 и -4 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Зенит»: 2.38 — 0.38, дома 3.00 — 0.25.
«Оренбург»: 1.50 — 2.25, в гостях 0.75 — 3.25.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 3:0.
Пять очных встреч
«Зенит» — победитель всех пяти последних очных встреч (4:1, 0:2, 3:1, 1:2, 0:1).
«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 0:2, 3:1, 1:2, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Европ. гандикап хозяев (0:3)» с коэффициентом 3.61.
Материалы по матчу
Семак: «„Оренбург“ – очень интересная команда», «Спартаку» нужно реабилитироваться за поражение от «Зенита», «Краснодар» поборется за топ-3. Интриги 9-го тура РПЛ, Карасёв рассудит «Ростов» и «Спартак». Назначения арбитров на 9-й тур РПЛ, В «Оренбурге» высказались о возможном переносе матча с «Зенитом»