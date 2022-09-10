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«Зенит» — «Оренбург» прогноз

вчера, 17:33
Малком

Пропускают матч

«Оренбург»: Малых Андрей — Травма.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Оренбург» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей +8 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Зенит»: 2.38 — 0.38, дома 3.00 — 0.25.
«Оренбург»: 1.50 — 2.25, в гостях 0.75 — 3.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 3:0.

Пять очных встреч

«Зенит» — победитель всех пяти последних очных встреч (4:1, 0:2, 3:1, 1:2, 0:1).

«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 0:2, 3:1, 1:2, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Европ. гандикап хозяев (0:3)» с коэффициентом 3.61.

Материалы по матчу

Семак: «„Оренбург“ – очень интересная команда», «Спартаку» нужно реабилитироваться за поражение от «Зенита», «Краснодар» поборется за топ-3. Интриги 9-го тура РПЛ, Карасёв рассудит «Ростов» и «Спартак». Назначения арбитров на 9-й тур РПЛ, В «Оренбурге» высказались о возможном переносе матча с «Зенитом»

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um6ckbu4yyqd
um6ckbu4yyqd
вчера в 19:55
Победу одержит «Зенит»
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