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вчера, 17:33

Пропускают матч

«Оренбург»: Малых Андрей — Травма.

Форма команд

На данный момент «сине-бело-голубые» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 11 очков.

За последние пять матчей «Зенит» и «Оренбург» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей +8 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Зенит»: 2.38 — 0.38, дома 3.00 — 0.25.

«Оренбург»: 1.50 — 2.25, в гостях 0.75 — 3.25.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 3:0.

Пять очных встреч

«Зенит» — победитель всех пяти последних очных встреч (4:1, 0:2, 3:1, 1:2, 0:1).

«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (4:1, 0:2, 3:1, 1:2, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Европ. гандикап хозяев (0:3)» с коэффициентом 3.61.

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