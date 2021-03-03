«Агробизнес» — «Шахтёр». Прогноз на матч Кубка Украины (03.03.2021)

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вчера, 14:59

В четвертьфинале Кубка Украины чемпион последних лет «Шахтёр» приедет в гости к команде Первой Лиги «Агробизнесу». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 3 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Шахтёр», ставки на их победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.21. Рискнуть и поставить на триумф хозяев можно за 12.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 2.04.

Форма команд

«Шахтёр» не играет так уверенно, как до зимнего перерыва. Команда не выдает провальные матчи, но иногда не может достичь результата. Ярким подтверждением этого стало недавнее поражение от «Зари» (0:1) в компенсированное время. Команда продолжает свой путь в Лиге Европы и идет по пятам за «Динамо Киев», отставая от них на четыре очка в чемпионате. До матча с «Зарей» донецкая команда обыграла в ответном матче «Маккаби» Тель-Авив (1:0) в Лиге Европы и «Рух» (2:0) в чемпионате.

«Агробизнес» является представителем Первой Лиги Украины и на данный момент лидирует в ней. Команда не играла официальных поединков в 2021 году, поэтому матч обещает быть для них тяжелым. В прошлой стадии Кубка страны «Агробизнес» обыграл «Ворсклу» (1:0).

Информация для ставок

«Шахтёр» проиграл два матча на выезде из 13 во всех турнирах

«Агробизнес» выиграл восемь официальных матчей подряд

За последние пять матчей на своем поле «Агробизнес» пропустил всего один мяч

Последние пять матчей «Шахтёра» закончились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

«Агробизнес» очень приличная команда с поставленной игрой, которая не сдастся на милость чемпиону. Предположим, что будет сложная игра с малым количеством забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2,5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.04.

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