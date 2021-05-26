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«Агробизнес» — «ВПК-Агро». Прогноз на матч Первой лиги Украины (26.05.2021)

сегодня, 13:31

Второй по силе чемпионат Украины подарит нам игру «Агробизнеса» и «ВПК-Агро». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Явным фаворитом данного поединка по версии букмекеров являются хозяева поля. Поставить на победу «Агробизнеса» можно по коэффициенту 1.3 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ничью можно за 4.6, а загрузить на сенсационную победу гостей можно по коэффициенту 8.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.87 на ТБ 2,5 и ТМ 2.5 тоже по коэффициенту 1.87. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Агробизнес» продолжает борьбу за повышение и выход в Премьер-Лигу. Всего два балла отделяют команду из Волочиска от заветного третьего места. Предыдущие две игры команда провела хорошо, добыв победы над «Кремнем» (1:0) и прямым конкурентом «Черноморцем» (1:0). Впереди три заключительных тура, в которых необходимо набирать максимальное количество очков.

«ВПК-Агро» середняк первого дивизиона, способный «покусать» любого соперника. Команда явно не собирается отдавать без боя три очка и приложит максимум усилий, чтоб отобрать очки у более именитого соперника. В прошедшем туре «Агро» уступил «Николаеву» (0:1), а туром ранее разобрался с «Нивой» (2:1).

Информация для ставок

  • «Агробизнес» не проигрывает дома четыре матча подряд
  • «ВПК-Агро» одержал две победы в последних восьми играх
  • Игра первого круга завершилась победой «Агробизнеса» (3:2)
  • «ВПК-Агро» пропускает в девяти из десяти последних выездных встреч

Прогноз

«Агробизнес», играя на своем поле, не имеет права на ошибку. Команда должна реализовывать свои моменты и делать результат в этой встрече, но все это будет происходить в атмосфере неуступчивой борьбы. Много голов, скорее всего, мы не увидим, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТМ 2,5 по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Николаев» — «Нива».

Ставки на футбольные матчи
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:34
Победа хозяев
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