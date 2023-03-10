«Ахмат» — «Локомотив» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (11.03.2023)

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сегодня, 10:16

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество хозяевам по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Локомотива» будет стоить 3.25, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.1 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Ахмат» одержал победу в первом же туре после возобновления чемпионата и в целом клуб из Грозного выступает очень уверенно на своем поле. На данный момент коллектив занимает шестое место с 29 баллами и только по разнице забитых и пропущенных мячей уступает ЦСКА . В прошлом туре «Ахмат» на своем поле одолел «Оренбург» (3:1), а ранее переиграл на выезде «Уфу» в кубке России (2:1).

«Локомотив» порадовал болельщиков в прошлом туре, в особенности благодаря усилиям Артема Дзюбы, который оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1). Тем не менее, «железнодорожники» остаются в зоне вылета, а именно на 13 месте с 16 баллами и отстают от ближайшего конкурента на три пункта. Чтобы как можно быстрее приблизиться к середине турнирной таблицы, очень желательно выигрывать в предстоящем туре.

Информация для ставок

«Ахмат» проиграл только в двух матчах из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Локомотива» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ахмат» выиграл у «Локомотива» три из пяти последних личных встреч

Прогноз

«Ахмат» хорошо выступает на своем поле, поэтому победу «Локомотива» вряд ли стоит ожидать, но забить гостям вполне по силам. Предлагаем обратить внимание на ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.