«Ахмат» — «Уфа». Прогноз на матч Кубка России (07.04.2021)

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вчера, 18:44

«Ахмат» сыграет против «Уфы» в рамках Кубка России по футболу. Букмекеры БК Бетсити поделились котировками на грядущий поединок в Кубке России.

Ставки букмекеров

«Ахмат» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.51. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.00 и на победу «Уфы» по 7.90.

Форма команд

«Ахмат» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ . У клуба 32 пункта в активе. В этом сезоне «Ахмат» выиграл девять матчей, пять раз играл вничью и проиграл десять поединков. Клуб забил 27 мячей и пропустил 29 голов.

«Уфа» — один из аутсайдеров РПЛ . Клуб расположился на 15-й строчке в турнирной таблице и набрал 14 пунктов. В нынешнем сезоне в активе «Уфы» три победы, пять ничьих и 16 поражений. Команда забила 15 мячей и пропустила 41 гол. В последних матчах у «Уфы» большие проблемы. Команда страдает от серии поражений и может продлить ее уже в ближайшие дни.

Информация для ставок

● «Уфа» не может победить в четырех матчах кряду во всех турнирах

● «Ахмат» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

● У «Ахмата» восемь забитых голов за последние пять игр во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит сделать ставку на то, что первый гол забьет «Ахмат» по коэффициенту 1.44. Также можно поставить на точное количество забитых мячей в первом тайме — 1, по коэффициенту 2.18.

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