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«Ахмат» — «Уфа». Прогноз на матч Кубка России (07.04.2021)

вчера, 18:44

«Ахмат» сыграет против «Уфы» в рамках Кубка России по футболу. Букмекеры БК Бетсити поделились котировками на грядущий поединок в Кубке России.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.513.737.90
Лига Ставок 1.71 3.55 5.80
Фонбет 1.70 3.50 5.70
Мелбет 1.74 3.60 6.15
BetBoom 1.69 3.35 5.80

Ставки букмекеров

«Ахмат» — фаворит этого матча. На победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.51. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход по 4.00 и на победу «Уфы» по 7.90.

Форма команд

«Ахмат» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ. У клуба 32 пункта в активе. В этом сезоне «Ахмат» выиграл девять матчей, пять раз играл вничью и проиграл десять поединков. Клуб забил 27 мячей и пропустил 29 голов.

«Уфа» — один из аутсайдеров РПЛ. Клуб расположился на 15-й строчке в турнирной таблице и набрал 14 пунктов. В нынешнем сезоне в активе «Уфы» три победы, пять ничьих и 16 поражений. Команда забила 15 мячей и пропустила 41 гол. В последних матчах у «Уфы» большие проблемы. Команда страдает от серии поражений и может продлить ее уже в ближайшие дни.

Информация для ставок

● «Уфа» не может победить в четырех матчах кряду во всех турнирах

● «Ахмат» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

● У «Ахмата» восемь забитых голов за последние пять игр во всех турнирах

Прогноз

В этом матче стоит сделать ставку на то, что первый гол забьет «Ахмат» по коэффициенту 1.44. Также можно поставить на точное количество забитых мячей в первом тайме — 1, по коэффициенту 2.18.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Порту» — «Челси».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.63 1.60 2.35
Лига Ставок 2.00 1.82 1.56 2.45
Мелбет 1.65 2.45
BetBoom 1.94 1.80 1.52 2.40 1.24 3.70
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shlomo
shlomo
вчера в 18:58
Ахмат фаворит этого матча
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