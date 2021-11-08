«Академика Клинчени» — «Рапид». Прогноз на матч чемпионата Румынии (08.11.2021)

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08 ноября 2021, 18:09

«Академика Клинчени» сыграет против «Рапида» на стадионе «Клинсин». Поединок запланирован на 8 ноября 2021 года, он состоится в рамках 15-го тура чемпионата Румынии по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре букмекеры считают «Рапид». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев в 4.20.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Академика Клинчени» расположилась на последней строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба ни одной победы, четыре ничейных результата и десять поражений. Команда забила десять мячей и пропустила 32 гола. «Академика Клинчени» в последних поединках продолжает свое падение, клуб сыграл вничью с «Газ Метан», а также проиграл клубам УТА и «Университатя Крайова».

«Рапид» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 23 пункта. Команда выиграла шесть поединков, пять раз играла вничью и проиграла в трех матчах. У «Рапида» 16 забитых и десять пропущенных. В последних матчах этот коллектив дважды сыграл вничью — против «Университатя Крайова» и «Динамо», а также обыграл «Клуж».

Информация для ставок

«Рапид» не побеждает три поединка кряду

«Академика Клинчени» не побеждает восемь матчей подряд

У «Рапида» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.92. Оба клуба находятся в неплохой форме и часто забивают голы. Несмотря на турнирное положение «Академики Клинчени», от этой команды можно ожидать хотя бы одного мяча.