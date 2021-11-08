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«Академика Клинчени» — «Рапид». Прогноз на матч чемпионата Румынии (08.11.2021)

08 ноября 2021, 18:09

«Академика Клинчени» сыграет против «Рапида» на стадионе «Клинсин». Поединок запланирован на 8 ноября 2021 года, он состоится в рамках 15-го тура чемпионата Румынии по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Румыния. Лига 1 2021/2022
Академика Клинчени
Рапид
2 : 3
завершен
08 ноября 2021, 21:30
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре букмекеры считают «Рапид». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.98. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев в 4.20.

В качестве дополнительной ставки на матч можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Академика Клинчени» расположилась на последней строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба ни одной победы, четыре ничейных результата и десять поражений. Команда забила десять мячей и пропустила 32 гола. «Академика Клинчени» в последних поединках продолжает свое падение, клуб сыграл вничью с «Газ Метан», а также проиграл клубам УТА и «Университатя Крайова».

«Рапид» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 23 пункта. Команда выиграла шесть поединков, пять раз играла вничью и проиграла в трех матчах. У «Рапида» 16 забитых и десять пропущенных. В последних матчах этот коллектив дважды сыграл вничью — против «Университатя Крайова» и «Динамо», а также обыграл «Клуж».

Информация для ставок

  • «Рапид» не побеждает три поединка кряду
  • «Академика Клинчени» не побеждает восемь матчей подряд
  • У «Рапида» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.92. Оба клуба находятся в неплохой форме и часто забивают голы. Несмотря на турнирное положение «Академики Клинчени», от этой команды можно ожидать хотя бы одного мяча.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.68 1.68 2.25
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Все комментарии
c7ab8mg6gyag
c7ab8mg6gyag
08 ноября в 20:59
Тотал меньше 2.5 сыграет.
Gahi
Gahi
08 ноября в 19:20
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
cyrbnwx6zahu
cyrbnwx6zahu
08 ноября в 18:59
Футбольный клуб «Рапид» (Бухарест) выиграет матч.
6jnrtwsa8k53
6jnrtwsa8k53
08 ноября в 18:36
Футбольный клуб «Рапид» (Бухарест) одержит победу.
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