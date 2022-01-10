«Аль Вакра» — «Аль-Хор». Прогноз на матч Чемпионата Катара по футболу (12.01.2022)

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вчера, 16:57

12 января 2022 года в рамках 14-го тура Лиги Катар Старс состоится поединок «Аль-Вакра — Аль-Хор». Матч пройдет на стадионе под названием «Аль-Вакра». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Аль-Вакру». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.52. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа «Аль-Хора» в 5.60. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Вакра» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и два поражения. Коллектив забил 13 голов и пропустил десять мячей. В последних встречах «Аль-Вакра» выиграла у «Аль-Араби» 1:2, а также сыграла вничью с «Шамалем» 1:1 и уступила «Умм-Салалю» 1:4.

«Аль-Хор» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — девять баллов. У команды одна победа, шесть ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 11 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Аль-Хор» не радует хорошими результатами, но и совсем плохими их назвать нельзя — ничья с «Умм-Салалем» 1:1, а также ничейный исход с «Аль-Духаилем» 1:1 и победа над «Катар СК» 2:1.

Информация для ставок

«Аль-Хор» не проигрывает три игры кряду

«Аль-Вакра» не проигрывает три поединка подряд

У «Аль-Хора» четыре забитых мяча в трех последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.77. По словам специалистов, оба клуба могут отличиться забитыми мячами, они сделают все. чтобы порадовать болельщиков голами. Фаворитами являются хозяева поля.