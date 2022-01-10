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«Аль Вакра» — «Аль-Хор». Прогноз на матч Чемпионата Катара по футболу (12.01.2022)

вчера, 16:57

12 января 2022 года в рамках 14-го тура Лиги Катар Старс состоится поединок «Аль-Вакра — Аль-Хор». Матч пройдет на стадионе под названием «Аль-Вакра». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.60 4.10 4.98
1XBET 1.60 4.10 4.98

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры выбрали «Аль-Вакру». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 1.52. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа «Аль-Хора» в 5.60. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Вакра» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и два поражения. Коллектив забил 13 голов и пропустил десять мячей. В последних встречах «Аль-Вакра» выиграла у «Аль-Араби» 1:2, а также сыграла вничью с «Шамалем» 1:1 и уступила «Умм-Салалю» 1:4.

«Аль-Хор» идет в нынешнем сезоне на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — девять баллов. У команды одна победа, шесть ничьих и шесть поражений. Коллектив забил 11 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Аль-Хор» не радует хорошими результатами, но и совсем плохими их назвать нельзя — ничья с «Умм-Салалем» 1:1, а также ничейный исход с «Аль-Духаилем» 1:1 и победа над «Катар СК» 2:1.

Информация для ставок

«Аль-Хор» не проигрывает три игры кряду
«Аль-Вакра» не проигрывает три поединка подряд
У «Аль-Хора» четыре забитых мяча в трех последних матча

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.77. По словам специалистов, оба клуба могут отличиться забитыми мячами, они сделают все. чтобы порадовать болельщиков голами. Фаворитами являются хозяева поля.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.17 1.75
1XBET 2.17 1.75
Все комментарии
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вчера в 18:43
Футбольный клуб «Аль Вакра» выиграет матч.
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