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«Алания» — «Енисей». Прогноз на матч ФНЛ (13.11.2021)

13 ноября 2021, 15:45

В 22-м туре ФНЛ «Алания» примет «Енисей». Представляем прогноз и анализ ставок букмекерских контор на матч, который состоится 13 ноября 2021 года.

Россия. ФНЛ 2021/2022
Алания
Енисей
1 : 2
завершен
13 ноября 2021, 16:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.475.095.75
Мелбет 1.50 4.44 5.40
1XBET 1.44 4.64 5.90

Ставки букмекеров

Букмекеры с уверенностью прогнозируют победу «Алании» в этом матче. Ставки с таким условием в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.48. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.64, а победа «Енисея» доступна за 6.05.

Форма команд

«Алания» в этом сезоне претендует на переход в РПЛ. К очередному туру чемпионата команда подходит в зоне плей-офф, занимая четвертое место в общем зачете. При этом от двойки лидеров клуб отстает только на два балла.

«Енисей» обосновался на 13-м месте в общем зачете, сумев набрать 25 очков за 21 тур чемпионата. В активе команды семь побед и четыре ничьи, при десяти поражениях от соперников.

Информация для ставок

• «Алания» выиграла 8 из 9 матчей на своем поле в ФНЛ
• «Енисей» проиграл 3 из 5 предыдущих гостевых матчей в лиге
• «Алания» побеждала «Енисей» во всех трех домашних поединках

Прогноз

В домашних играх чемпионата «Алания» практически не оступается и стабильно обыгрывает соперников разного калибра. Учитывая это, предлагаем ставку на победу «Алании» с форой (-1) по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.57 1.88 1.93
Мелбет 2.33 1.56
1XBET 2.45 1.51
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13 ноября в 15:55
Футбольный клуб Алания (Владикавказ) одержит победу.
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