«Алавес» — «Севилья». Прогноз на матч Ла Лиги (19.01.2021)

1610918824

18 января 2021, 00:27

19 января «Алавес» встретится с «Севильей» в очередном матче испанской Примеры. Букмекеры БК Бетсити сделали свой прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

«Севилья» считается абсолютным фаворитом этого матча. Команда Хулена Лопетеги готова взять три балла в противостоянии с «Алавесом», который в редких матчах сезона может доставить много неудобств своим именитым соперникам. На победу «Севильи» предлагается сделать ставку по коэффициенту 1.78. Ничейный исход оценили в 3.50, а победу «Алавеса» в 4.90.

Форма команд

«Севилья» здорово начала новый сезон и находится на шестой строчке в турнирной таблице с 30 баллами в активе. В случае, если «нервионцы» смогут победить «Алавес», они выйдут на четвертую строчку и вплотную подойдут к «Барселоне». Свой последний матч «Севилья» выиграла со счетом 1:0.

«Алавес» находится на 16-й строчке в таблице и имеет всего 18 баллов в активе. Если неудачная тенденция продолжится, хозяева поля могут попрощаться с Ла Лигой. Свой последний матч «Алавес» проиграл со счетом 0:5.

Информация для ставок

«Алавес» входит в топ-5 команд, которые больше всего пропускают в нынешнем сезоне — 23 пропущенных мяча в 18 матчах

«Севилья» не проиграла в четырех из пяти последних матчей

«Севилья» в среднем забивает 1,3 гола за игру в матчах против «Алавеса»

Прогноз

«Севилья» в нынешнем сезоне чемпионата Испании играет очень хорошо и запросто отбирает очки у средних команд. Эксперты БК Бетсити рекомендуют сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 2.80.

Несмотря на плохую оборону, «Алавес» забивает достаточно много для команды своего уровня. Команда Хулена Лопетеги очень любит такой тип противника, именно поэтому «нервионцы» могут рассчитывать на победу с несколькими забитыми мячами.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кадис» — «Леванте».