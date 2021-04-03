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«Александрия» — «Динамо» К. Прогноз на матч чемпионата Украины (04.04.2021)

вчера, 17:59

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 20-й тур чемпионата Украины. «Александрия» на своем поле принимает «Динамо» Киев.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.903.881.69
Лига Ставок 9.40 4.80 1.34
Фонбет 10.00 5.30 1.30
Мелбет 9.30 5.00 1.33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является киевский клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.68. Победа «Александрии» оценивается по 5.0, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.79 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – по коэффициенту 2.02. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Динамо» находится в хорошей форме и давно не проигрывает в чемпионате. Коллектив идет к чемпионству спустя несколько лет. Подопечные Мирчи Луческу могут досрочно выиграть чемпионат, если победят в двух ближайших поединках. В прошлых двух играх «Динамо» выиграло у «Руха» (3:0) и «Зари» (2:0).

«Александрия» идет на седьмом месте, а шансов на попадание в первую четверку у коллектива очень мало. Команда не играла стабильно на протяжении всего чемпионата, но за последние несколько матчей проиграла всего два раза. В прошлой игре «Александрия» проиграла «Ингульцу» (0:1), а туром ранее оказалась сильнее «Олимпика» (2:0).

Информация для ставок

• «Александрия» выиграла три матча в УПЛ из последних шести встреч
• «Динамо» выиграло в чемпионате четыре матча подряд
• «Александрия» не может обыграть «Динамо» уже восемь матчей подряд
• Три последних матча из четырех в УПЛ между командами завершались тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

На данный момент времени «Александрия» не может серьезно конкурировать с «Динамо», поэтому явными фаворитами этого поединка являются гости. Считаем, что команда Луческу сможет выиграть эту встречу с разницей в два мяча или больше. Сделать ставку на «Динамо» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.17.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.74 1.63 2.28
Лига Ставок 2.65 1.45 1.84 1.90 1.46 2.60
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STVA 1
STVA 1
вчера в 18:02
Гости не проиграют
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