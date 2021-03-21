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«Алькоркон» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Сегунды (21.03.2021) 

сегодня, 01:57

«Алькоркон» сыграет против «Райо Вальекано» в рамках 30-го тура Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.433.062.41
Лига Ставок 3.35 2.95 2.37
Фонбет 3.40 3.00 2.35
Мелбет 3.42 2.91 2.42
Pin-Up.ru 3.20 2.95 2.38

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Райо Вальекано» по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на то, что «Алькоркон» выиграет матч по 3.40 и на ничейный исход по 3.00.

Форма команд

«Райо Вальекано» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 46 пунктов. В нынешнем сезоне у «Райо» 13 побед, семь ничьих и девять поражений. Клуб из пригорода Мадрида забил 35 мячей и пропустил 29 голов. В последних матчах у «Райо» не всегда получается побеждать, но клуб регулярно берет очки, вырывая ничьи у более сильных команд.

«Алькоркон» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 30 пунктов. В нынешнем сезоне у испанской команды восемь побед, шесть ничьих и 15 поражений. Клуб забил 20 голов и пропустил 29 мячей.

Информация для ставок

● «Алькоркон» выиграл три поединка из последних пяти
● «Райо Вальекано» не проигрывает три матча кряду
● У «Райо» восемь пропущенных в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — оба клуба забьют по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на то, что будет ничья или победа «Райо» по 1.32.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.06 1.47 2.80
Лига Ставок 1.76 1.99 1.44 2.65
Мелбет 1.50 2.77
Pin-Up.ru 1.81 1.93 1.46 2.55 1.21 4.00
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 09:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Алькоркон»
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