«Алькоркон» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч Сегунды (21.03.2021) 

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сегодня, 01:57

«Алькоркон» сыграет против «Райо Вальекано» в рамках 30-го тура Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру в Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Райо Вальекано» по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на то, что «Алькоркон» выиграет матч по 3.40 и на ничейный исход по 3.00.

Форма команд

«Райо Вальекано» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 46 пунктов. В нынешнем сезоне у «Райо» 13 побед, семь ничьих и девять поражений. Клуб из пригорода Мадрида забил 35 мячей и пропустил 29 голов. В последних матчах у «Райо» не всегда получается побеждать, но клуб регулярно берет очки, вырывая ничьи у более сильных команд.

«Алькоркон» находится на 18-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 30 пунктов. В нынешнем сезоне у испанской команды восемь побед, шесть ничьих и 15 поражений. Клуб забил 20 голов и пропустил 29 мячей.

Информация для ставок

● «Алькоркон» выиграл три поединка из последних пяти

● «Райо Вальекано» не проигрывает три матча кряду

● У «Райо» восемь пропущенных в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — оба клуба забьют по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на то, что будет ничья или победа «Райо» по 1.32.

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