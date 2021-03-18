«Алмере Сити» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.03.2021)

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вчера, 20:04

«Алмере Сити» встретится с «Ден Босхом» в рамках 29-го тура первого дивизиона Нидерландов. Поединок запланирован на 19 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

«Алмере Сити» — фаворит поединка, на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.35. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу «Ден Босха» по коэффициенту 7.30 и на ничейный исход за 4.80.

Форма команд

«Алмере Сити» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 59 баллов. Команда выиграла 18 поединков, пять раз сыграла вничью и проиграла пять матчей. В последних матчах у этого клуба все очень хорошо, были некоторые моменты, из-за которых «Алмере» страдал, но в целом форму команды можно назвать отличной.

«Ден Босх» — аутсайдер нынешнего сезона и худшая команда в чемпионате. Клуб расположился на 20-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 пунктов. Команда выиграла четыре поединка, семь раз сыграла вничью и проиграла 17 матчей. В последних матчах команда смогла прервать серию из поражений.

Информация для ставок

У «Ден Босха» две победы и три поражения в последних пяти играх

«Алмере Сити» выиграл три матча из последних пяти

«Ден Босх» пропустил 11 мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит уделить внимание ставке «обе забьют» — коэффициент 1.65. Также можно поставить на то, что тотал голов в поединке будет больше 3,5 по коэффициенту 2.00.

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