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«Алмере Сити» — «Ден Босх». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.03.2021)

вчера, 20:04

«Алмере Сити» встретится с «Ден Босхом» в рамках 29-го тура первого дивизиона Нидерландов. Поединок запланирован на 19 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.548.45
Лига Ставок 1.30 5.40 7.60
Мелбет 1.30 5.70 8.30

Ставки букмекеров

«Алмере Сити» — фаворит поединка, на победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 1.35. Также букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке на победу «Ден Босха» по коэффициенту 7.30 и на ничейный исход за 4.80.

Форма команд

«Алмере Сити» идет на четвертой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 59 баллов. Команда выиграла 18 поединков, пять раз сыграла вничью и проиграла пять матчей. В последних матчах у этого клуба все очень хорошо, были некоторые моменты, из-за которых «Алмере» страдал, но в целом форму команды можно назвать отличной.

«Ден Босх» — аутсайдер нынешнего сезона и худшая команда в чемпионате. Клуб расположился на 20-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 пунктов. Команда выиграла четыре поединка, семь раз сыграла вничью и проиграла 17 матчей. В последних матчах команда смогла прервать серию из поражений.

Информация для ставок

  • У «Ден Босха» две победы и три поражения в последних пяти играх
  • «Алмере Сити» выиграл три матча из последних пяти
  • «Ден Босх» пропустил 11 мячей в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче стоит уделить внимание ставке «обе забьют» — коэффициент 1.65. Также можно поставить на то, что тотал голов в поединке будет больше 3,5 по коэффициенту 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Мальорка» — «Реал Овьедо».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.41 2.37 1.62
Лига Ставок 2.33 1.56
Мелбет 2.94 1.35
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:06
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Алмере Сити»
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