«Алмере Сити» — «Маастрихт». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.11.2021)

«Алмере» примет «Маастрихт» в рамках 16-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.
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0 : 2
завершен
19 ноября 2021, 22:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры отметили «Алмере Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа «Маастрихта» в 5.40.
В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.90.
Форма команд
«Алмере Сити» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива 13 пунктов. В последних матчах «Сити» не смог обыграть «Эксельсиор», а также проиграл «Ден Хаагу» и победил «Хельмонд».
«Маастрихт» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 пунктов. В последних матчах этот клуб выглядит не лучшим образом — поражение от «Ден Босха», победа над «АЗ-2» и фиаско в игре с «Бредой».
Информация для ставок
- «Маастрихт» выиграл три матча из последних пяти
- «Алмере Сити» выиграл один матч из последних пяти
- У «Маастрихта» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом матче можно присмотреться к ставке на ничью или победу «Маастрихта» по коэффициенту 2.40. «Маастрихт» в последних поединках выглядит очень хорошо и часто набирает очки, чего нельзя сказать об «Алмере Сити».