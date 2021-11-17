«Алмере Сити» — «Маастрихт». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.11.2021)

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17 ноября 2021, 19:25

«Алмере» примет «Маастрихт» в рамках 16-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры отметили «Алмере Сити». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается в 4.30, а победа «Маастрихта» в 5.40.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.90.

Форма команд

«Алмере Сити» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива 13 пунктов. В последних матчах «Сити» не смог обыграть «Эксельсиор», а также проиграл «Ден Хаагу» и победил «Хельмонд».

«Маастрихт» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 пунктов. В последних матчах этот клуб выглядит не лучшим образом — поражение от «Ден Босха», победа над « АЗ -2» и фиаско в игре с «Бредой».

Информация для ставок

«Маастрихт» выиграл три матча из последних пяти

«Алмере Сити» выиграл один матч из последних пяти

У «Маастрихта» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на ничью или победу «Маастрихта» по коэффициенту 2.40. «Маастрихт» в последних поединках выглядит очень хорошо и часто набирает очки, чего нельзя сказать об «Алмере Сити».