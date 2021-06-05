«Альмерия» — «Жирона». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (05.06.2021)

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сегодня, 05:07

«Альмерия» сыграет дома против «Жироны» в ответном полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Альмерию» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.04. Победа «Жироны» оценивается в 3.9. Ставка на ничейный исход составляет 3.3.

Форма команд

«Альмерия» финишировала на четвертой строчке в турнирной таблице с 73 баллами в активе. На счету команды 21 победа, 10 ничьих и 11 поражений. В этом сезоне «Альмерия» забила 61 гол и пропустила 40 мячей. Команда неплохо провела концовку чемпионата, однако в первом матче с «Жироной» «Альмерия» потерпела крупное поражение (0:3).

«Жирона» уверенно выиграла первый матч против «Альмерии» и стала на шаг ближе к Примере. Клуб набрал 71 балл в матчах Сегунды и финишировал на 5-м месте. На счету каталонской команды 20 побед, 11 ничьих и столько же поражений. В этом сезоне клуб забил 47 голов и пропустил 36 мячей. «Жирона» ударно провела вторую часть сезона и вряд ли позволит «Альмерии» отыграть гандикап в 3 мяча.

Информация для ставок

«Жирона» не проигрывает девять матчей кряду

«Альмерия» проиграла два матча из последних пяти

«Жирона» забила семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на точное количество забитых мячей — 3, по коэффициенту 3.9. Еще одна актуальная ставка — первый гол «Жироны» в первом тайме, по коэффициенту 2.65.

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