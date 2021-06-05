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«Альмерия» — «Жирона». Прогноз на матч плей-офф Сегунды (05.06.2021)

сегодня, 05:07

«Альмерия» сыграет дома против «Жироны» в ответном полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.95 3.40 3.95
Фонбет 2.02 3.40 3.80
Мелбет 2.06 3.38 3.78
1XBET 2.06 3.38 3.78
BetBoom 2.03 3.30 4.20

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Альмерию» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.04. Победа «Жироны» оценивается в 3.9. Ставка на ничейный исход составляет 3.3.

Форма команд

«Альмерия» финишировала на четвертой строчке в турнирной таблице с 73 баллами в активе. На счету команды 21 победа, 10 ничьих и 11 поражений. В этом сезоне «Альмерия» забила 61 гол и пропустила 40 мячей. Команда неплохо провела концовку чемпионата, однако в первом матче с «Жироной» «Альмерия» потерпела крупное поражение (0:3).

«Жирона» уверенно выиграла первый матч против «Альмерии» и стала на шаг ближе к Примере. Клуб набрал 71 балл в матчах Сегунды и финишировал на 5-м месте. На счету каталонской команды 20 побед, 11 ничьих и столько же поражений. В этом сезоне клуб забил 47 голов и пропустил 36 мячей. «Жирона» ударно провела вторую часть сезона и вряд ли позволит «Альмерии» отыграть гандикап в 3 мяча.

Информация для ставок

  • «Жирона» не проигрывает девять матчей кряду
  • «Альмерия» проиграла два матча из последних пяти
  • «Жирона» забила семь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на точное количество забитых мячей — 3, по коэффициенту 3.9. Еще одна актуальная ставка — первый гол «Жироны» в первом тайме, по коэффициенту 2.65.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Австралии «Сентрал Кост Маринерс» — «Вестерн Юнайтед».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.27 1.59 1.68 2.11
Мелбет 1.68 2.31
1XBET 1.68 2.31
BetBoom 2.12 1.75 1.63 2.33 1.32 3.50
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:05
Победа Жироны
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