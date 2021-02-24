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«Америка Кали» — «Энвигадо». Прогноз на матч чемпионата Колумбии (24.02.2021)

сегодня, 06:27

«Америка Кали» сыграет против «Энвигадо» в рамках очередного тура колумбийской лиги. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.603.487.54
Fonbet 1.55 3.45 6.90
Лига ставок 1.59 3.65 6.00
Pin-up 1.58 3.55 6.70
BetBoom 1.58 3.55 6.70

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры верят в победу «Америки» и предлагают коэффициент 1.52 на этот исход. Также можно поставить на ничью за 3.70 и на победу «Энвигада» за 5.90.

Форма команд

В текущем сезоне «Америка» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 7 набранными очками. Команда выиграла всего один поединок, четыре раза сыграла вничью и один матч проиграла. Всего у «Америки» шесть забитых мячей, столько же и пропущенных. Однако чемпионат Колумбии стартовал недавно, и у «Америки» есть все шансы реабилитироваться.

«Энвигадо» расположился на 15-й строчке в таблице. В активе этого клуба так же 7 очков, как и у «Америки». Команда выиграла один матч, четыре раза сыграла вничью и трижды проиграла. Из-за особенностей календаря «Энвигадо» провел на два поединка больше, чем «Америка». Клуб забил семь мячей и пропустил десять голов в свои ворота.

Информация для ставок

  • «Америка» в этом сезоне еще не побеждала дома
  • «Энвигадо» ни разу не победил в гостях в этом сезоне
  • «Энвигадо» не проигрывает три матча кряду

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что в матче будет забито три мяча, с коэффициентом 3.80. Также букмекеры советуют обратить внимание на то, что первый гол будет забит «Америкой». Такая ставка представлена коэффициентом 1.46.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Лиги Европы «Наполи» — «Гранада».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.603.487.54
Fonbet 1.55 3.45 6.90
Лига ставок 1.59 3.65 6.00
Pin-up 1.58 3.55 6.70
BetBoom 1.58 3.55 6.70
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shlomo
shlomo
сегодня в 06:47
Хозяева выиграют...
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